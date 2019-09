Giulia De Lellis attacca Andrea Damante: "Non mi lasciava libera di mangiare"

Tra circa quindici giorni uscirà il primo libro di Giulia De Lellis intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, scritto insieme a Stella Pulpo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si concentra soprattutto sulla sua sfera privata, e come si può capire dal titolo, dice la sua sui tradimenti ricevuti in passato.

Ovviamente i suoi fan si aspettano delle nuove verità sulla sua vecchia storia con il dj Andrea Damante. I due si sono conosciuti durante la partecipazione a Uomini e Donne, chiudendo la loro storia d’amore dopo qualche anno. Questa decisione sarebbe stata causata, secondo molti, proprio per alcuni tradimenti da parte sua.

Le parole di Giulia De Lellis

Per incuriosire i suoi fan, negli ultimi giorni l’influencer sta pubblicando nelle Instagram stories alcune anteprime del suo libro. In una di esse viene attaccato duramente Andrea Damante, poiché il veronese le avrebbe vietato imposto una dieta ferrea e palestra tutti i giorni per mantenersi bene fisicamente.

La storia di Giulia De Lellis viene riportata dal sito de “Il Giornale”: “Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata carboidrati e la pigrizia. Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore. Se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado, con la brioche con la marmellata. Se scoprisse che non m’alleno da settimane… Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece io sta da Dio, tiè!”.

Sul web in tanti hanno attaccato il comportamento di Andrea Damante, e ci sono delle persone che l’accusano anche di misoginia, che sarebbe un atteggiamento d’odio o avversione nei confronti delle donne. Fino a questo momento, il dj veronese non ha ancora deciso di rispondere alle dure parole della sua ex.