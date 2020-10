Giulia Cavaglià, il feroce sfogo contro l’ex Francesco Sole: "Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso"

I fan di “Uomini e Donne” ricordano bene Giulia Cavaglià, infatti la ragazza ha partecipato al programma prima come corteggiatrice del tronista Lorenzo Riccardi, dopo che il ragazzo ha scelto di uscire dal programma con Claudia Dionigi, è salita lei stessa sul trono e alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galiano con il quale ha iniziato una storia finita ben presto con reciproche accuse di tradimenti e poco interesse.

Lontano dalle telecamere ha conosciuto lo youtuber e scrittore Francesco Sole e quella che era iniziata come una bella amicizia è diventata ben presto una relazione amorosa, ampiamente documentata e seguita via social dove i due ragazzi sono stati sempre molto attivi e presenti per i loro followers.

In questo ultimo periodo, però, anche per loro è arrivato il momento di dirsi addio e fino ad ora i toni erano rimasti pacati facendo pensare ad una classica rottura inevitabile, ma necessaria. Le cose, invece, secondo le ultime dichiarazioni della Cavaglià non sono proprio andate così e la ragazza ha deciso di vuotare il sacco proprio su Instagram.

Le dure parole di Giulia Cavaglià per l’ex Francesco Sole

Lo sfogo di Giulia è molto feroce e rabbioso, fa pensare quindi che i motivi che li hanno portati ad una rottura siano più seri e gravi di quello che si poteva pensare fino a questo momento: “Ragazzi oggi sono veramente inc***ata. Sono incavolata come un puma. Non mi andava di spu**anare così una persona, ma c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” inizia così la Cavaglià senza fare sconti.

Spiega poi di aver lasciato parte dei suoi vestiti a casa di Sole e che ad oggi non ha ancora riavuto indietro la sua roba. Sono mesi che il padre avrebbe dovuto andare a prelevarla, questo perché – come lei stessa rivela – l’ex fidanzato non le apre: “Nonostante si professi come l’uomo che ama le donne e come quello che sta male ed è triste perché questa relazione è finita, io dico vergognati. Ricordati che se parlo io sei rovinato“, minaccia Giulia.

Arriva, poi, al nocciolo della questione: dentro la tasca di una sua giacca – che lei stessa afferma di aver chiesto a Sole da 6 mesi a questa parte – ha ritrovato uno scontrino risalente al 12 ottobre 2020 di un locale a pochi passi dall’abitazione dello youtuber. E’ facile per Giulia dedurre che qualcuno abbia usato il suo indumento e si augura che Francesco non l’abbia prestata a “qualche zocc***tta” per poi continuare: “Sei agghiacciante. Ti consiglio di non tirare troppo la corda, se parlo io succede l’inferno. (…) Spari tante cavolate e le racconti a tutti. Sei un millantatore, fatti un esame di coscienza. Potrei scrivere io un libro dal titolo Tutte le ca**ate che racconti“. Al momento nessuna risposta da parte di Francesco Sole.