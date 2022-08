Giucas Casella parla di Lulù Selassié: "Ama ancora Manuel, ma presto arriverà il vero amore per lei"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore più chiacchierata della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è stata quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Entrambi, dopo un breve periodo di incomprensioni vissuti nella Casa, hanno deciso di provare a fare sul serio e continuare la loro conoscenza fuori dalle mura di Cinecittà.

Inizialmente le cose stavano andando per il verso giusto, dal momento che avevano deciso addirittura di andare a vivere insieme nella casa che Manuel ha sistemato personalmente prima dell’uscita dal reality. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, il nuotatore con un comunicato pubblicato dall’Ansa sottolinea di aver deciso di rompere definitivamente con la principessa, senza però andare nel dettaglio dietro a questa decisione.

Le parole di Giucas Casella su Lulù e Manuel

Dopo questa rottura Lulù non ha mai nascosto il suo dispiacere per come sia andata a finire, rivelando più volte di sentire molto la mancanza di Manuel, accusando successivamente la sua famiglia di essere stato il motivo del suo allontanamento. L’ex vippone però ha immediatamente smentito questa possibilità, rivelando che il padre dietro a questo addio non c’entrerebbe nulla.

Lulù pare che stia tentando di voltare pagina ma Giucas Casella, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, intervistato da Giada De Miceli a “Non succederà più”, rivela: “Lulù è una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa le cose cambiano. Se me lo aspettavo? Sinceramente nì. Manuel mi ha dato tanta carica, chi non lo amerebbe? È unico. Ho notato la diversità, lei è particolarissima, ama tutt’ora ancora Manuel“.

Nonostante queste parole, Giucas si dichiara pessimista su un ricongiungimento ma resta comunque molto fiducioso sul futuro di Lulù in merito alla sua sfera privata: “Io le dico di dimenticarlo ma lei non lo dimentica. Non fa altro che pensare a lui, ha tante persone che la vogliono, ma niente. Arriverà un amore per Lulù“.