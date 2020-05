Giucas Casella, l’illusionista sarà presto nonno: "Sono felicissimo"

Nella scorsa puntata di “Pomeriggio 5” condotto come sempre dalla famosa presentatrice Barbara D’Urso, il noto illusionista televisivo Giucas Casella, ha rivelato una notizia bellissima, a breve infatti l’uomo sarà diventerà nonno. Una notizia che di certo ha reso più che felice Casella, tanto che dinanzi alle telecamere del programma è scoppiato persino in lacrime.

Si apprende infatti dall’illusionista che suo figlio James (classe 87) diventerà molto presto padre. A tal proposito infatti Giucas afferma, con la voce ricolma di gioia: “È verissimo, divento nonno! Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima. Sono felicissimo. Nascerà a fine luglio, primi di agosto“.

Giucas non ha però rivelato a Barbara il nome e il sesso del pargolo, ma sicuramente molto presto si verrà a conoscenza anche di questo. Di recente Casella ha attraversato un periodo alquanto buio, dovuto al fatto di aver visto molto poco suo figlio James. Anche se non ne parla molto, si sa che James è un medico e nel tentare di proteggere il padre ed i suoi affetti, in questo periodo dominato dal Coronavirus, si è ritrovato costretto all’isolamento dai suoi affetti più cari.

Confortante è stata la telefonata della D’Urso, con Giucas che si confessa alla presentratrice, che gli ha dato anche dei consigli preziosi per superare questo periodo ostile per tutti. Infatti la D’Urso ha affermato: “Tuo figlio fa il medico e se non è venuto a trovarti è per protezione nei tuoi confronti. Quella sera piangevi, eri in pieno panico perché James non veniva a trovarti“.

Anche la moglie di James è un medico, in questo momento si trova in maternità e i due si ritrovano a girare per casa con la mascherina, a dormire in due stanze separate, sempre nel tentativo di proteggersi reciprocamente e soprattutto di proteggere il nascituro. Molti conoscono la vicenda di Giucas con suo figlio James, all’epoca infatti Giucas non accettò suo figlio, in quanto nato da una donna che non amava. In seguito però l’illusionista accettò di crescere suo figlio insieme alla sua compagna Valeria Perilli, riuscendo ad instaurare con lui un ottimo rapporto.