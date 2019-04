Giovanni Terzi e la dedica a Simona Ventura: "Una cura, amo tutto di lei. Mi trovo bene con Stefano Bettarini!"

Simona Ventura sta vivendo un periodo bellissimo sia sul piano professionale che su quello sentimentale. Dal 23 aprile 2019 infatti la rivedremo nuovamente in Rai alla conduzione di The Voice of Italy ma è soprattutto a fianco del giornalista Giovanni Terzi con il quale Super Simo ha ritrovato la serenità dopo la fine della sua relazione con Gerò Carraro durata ben 8 anni.

Giovanni ha voluto omaggiare la sua amata parlando di lei in un’intervista al settimanale Oggi dedicandole delle bellissime parole d’amore. Sembra anche che Terzi vada molto d’accordo con l’ex marito di lei, Stefano Bettarini con il quale ha instaurato un rapporto sereno e sincero. “È una donna generosa, sincera, piena d’amore verso gli altri. Di lei amo tutto: che adori i suoi figli, che sia una professionista incredibile, che riesca a farmi ridere sempre. Per me averla incontrata è più di un dono: è una cura” ha infatti ammesso Giovanni.

Il giornalista dichiara altresì di essere molto innamorato di Simona e pare la cosa sia reciproca anche perchè non c’è nulla da nascondere soprattutto perchè entrambi si vogliono bene e amano i loro figli. “Quanto agli ex, per Stefano Bettarini provo una gran simpatia e un grande rispetto come padre, con lui mi trovo benissimo” ha rivelato Terzi senza tanti peli sulla lingua.

Il 1 aprile 2019, Super Simo ha compiuto 54 anni e in occasione del suo compleanno, Giovanni, ha voluto farle una bellissima dedica su Instagram con delle parole ricche di emozione e amore. “Ti guardo ammirato per come gestisci ogni istante della tua vita. Sei una donna unica e non ti ringrazierò mai abbastanza per aver preso la mia mano e iniziato il nostro cammino assieme sulla strada della vita … auguri AMORE IMMENSO regala sempre il tuo meraviglioso sorriso”.

Anche l’ex marito della Ventura, Stefano Bettarini, di ritorno dalla sua avventura come naufrago de L’Isola dei Famosi aveva le aveva fatto gli auguri in diretta sollevando non poche polemiche soprattutto nei confronti della sua fidanzata Nicoletta Larini messa in disparte dopo ben due mesi di lontananza.