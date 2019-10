Giovanni Conversano attacca nuovamente Serena Enardu

L’avventura che Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e il cantante Pago, hanno vissuto a Temptation Island Vip è stata molto intensa. Nei ventuno giorni che hanno preceduto il falò di confronto finale, Serena si è mostrata molto vicina al single Alessandro, facendo ingelosire Pago e gettandolo nella disperazione più profonda.

Una volta giunto il momento del falò di confronto finale, l’epilogo per la coppia che stava insieme da quasi sette anni, non è stato affatto positivo e i due hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Una volta terminato il falò, Serena è corsa subito da Alessandro e i due hanno deciso di frequentarsi fuori per conoscersi meglio.

La coppia formata da Pago e Serena ha appassionato milioni di telespettatori e di utenti del web. Numerosi sono stati i followers che si sono scagliati contro Serena, spesso con offese anche pesanti, e hanno difeso Pago, considerandolo un vero e proprio uomo d’altri tempi. Tra coloro che hanno attaccato la Enardu, troviamo Giovanni Conversano, ex della ragazza, conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne.

Giovanni e Serena sono stati insieme qualche mese e durante la partecipazione di lei a Temptation Island Vip, Conversano non si è lesinato nel lanciare frecciatine all’indirizzo dell ex’fidanzata. Nonostante oggi la vita di Giovanni abbia preso una piega completamente diversa da quella di Serena, ha una compagna e sta per diventare padre, l’astio nei confronti della Enardu non si è placato, al contrario è ancora vivo e forte.

Durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha ancora una volta criticato aspramente Serena, asserendo: “Lei si è sempre professata una santa. L’ho conosciuta davvero per com’è e non per come si presenta. Era così dodici anni fa e l’ho ritrovata così“. E poi alla domanda se il single Alessandro le piacesse per davvero, ha risposto: “Certo. E’ sempre stata sensibile agli uomini palestrati“.

Insomma Giovanni Conversano ci è andato giù pesante ancora una volta e nonostante Serena abbia ripreso in mano già da un po’ la gestione del suo profilo Instagram, comunque non gli ha risposto. Chi lo ha fatto durante la messa in onda del reality dei sentimenti è stata Elga Enardu, sorella gemella di Serena, che ha difeso la sorella. Serena però come detto nono si è ancora esposta in prima persona e chissà che questa ultima intervista non sia il pretesto giusto per farlo. Non resta che attendere e vedere che sviluppi avrà questa faccenda.