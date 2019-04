Giovanni Ciacci rivela perchè va spesso dalla D’Urso tirando in ballo Belen

Giovanni Ciacci è stato ospite a Tv Talk dove non sono mancate per lui delle accuse riguardo le sue ospitate. il costumista, spesso ospite sia in Rai che in Mediaset, precisamente nei programmi di Barbara D’Urso, ha replicato alla domanda sulla questione di uno dei presenti in studio.

Il suo dividersi tra Rai e Mediaset ha destato molto interesse e dunque Ciacci ha risposto alla domanda tirando in ballo anche la showgirl argentina Belen Rodriguez siccome anche lei ultimamente si divide tra le due reti avversarie e a tal proposito affermando: “Perché questa domanda non la fate a Belen, visto che passa da Rai a Mediaset in continuazione? Io non ho un contratto con nessuno, sono libero professionista. Lavoro a Detto Fatto, mi chiamano a Mediaset in una trasmissione che tra l’altro mi piace tantissimo, quindi perché dire di no? La televisione si fa più per divertimento che per il conto in banca, almeno al mio livello”.

Oltre a questa domanda, gli è stato anche chiesto se secondo lui rischia di compromettere il suo personaggio partecipando ai salotti di Barbara D’Urso; Ciacci ha sottolineato che non si sente un personaggio e che ritiene che lui intervenga nei programmi della D’urso su temi che lo riguardano.

Sulla conduttrice di “Live – Non è la D’Urso” ha detto che lo fa divertire: la sua tv lo fa evadere e ridere ed è per questo che frequenta i suoi salotti.

Successivamente, gli è stato chiesto anche se parteciperà nuovamente al programma Detto Fatto e lui ha risposto che questa domanda va fatta in primis al direttore di Rai 2 ma che ne sarebbe felice, tuttavia, ha un piano B in tal caso: se non sarà a Detto Fatto, lo vedremo in un altro programma.