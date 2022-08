Giovanni Ciacci, il triste annuncio è arrivato in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Siamo abituati a vederlo tutti i giorni in tv con il suo look stravagante, la sua barba blu è diventata ormai un’icona inconfondibile. Giovanni Ciacci è un noto stylist e consulente di stile per le star del cinema e della televisione, da tanti anni punto di riferimento di numerosi programmi televisivi di successo.

Nelle ultime ore Giovanni Ciacci è tornato a far parlare di sè per via di un annuncio clamoroso, dato in diretta tv a ‘Ogni mattina’, programma di cui era indiscusso protagonista.Un fulmine a ciel sereno che ha scosso profondamente tutti i suoi fan più affezionati, nessuno poteva aspettarsi un una notizia del genere: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio improvviso

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Ogni Mattina‘, il noto stylist ha spiazzato tutti con un annuncio clamoroso: quello del suo addio alla tv. Incredula anche la conduttrice Adriana Volpe che, come tutti in trasmissione, non poteva mai aspettarsi questa dichiarazione totalmente fuori programma di Ciacci.

Ed invece, il noto stylist dalla barba blu si è lasciato andare a queste parole, che in un certo senso sanno tanto di sfogo personale: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop:da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”.

Inevitabilmente i presenti lo hanno subito incalzato chiedendogli i motivi di questa rottura definitiva, ai quali Giovanni Ciacci ha subito risposto così senza esitazioni: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate“. In molti sono convinti si tratti solo di una ‘malsana’ idea passeggera, staremo presto a vedere se il noto stylist darà effettivamente seguito a queste parole.