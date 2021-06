Giovanni Ciacci annuncia il suo addio alla TV: "Voglio coltivare pomodori e patate"

Nell’ultima puntata di “Ogni mattina“, il talk show in onda su TV8 con la conduzione di Adriana Volpe, l’ex concorrente di “Ballando con le stelle” Giovanni Ciacci annuncia a sorpresa l’addio dal piccolo schermo. Il curatore d’immagine infatti si dichiara convinto che, dopo 10 anni di presenza fisica e 20 dietro le quinte è ora di farsi da parte.

“Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione“ inizia così la confessione di Ciacci che poi aggiunge: “Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate”.

Promette però di essere pronto a ritornare in televisione solamente per un evento molto importante, anche più del “Festival di Sanremo” in cui ha avuto l’onore di lavorare dietro le quinte per nove anni.

Con queste parole sembra voler smentire una sua partecipazione alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per il giornalista Davide Maggio si tratterebbe però di un semplice sfogo e non di un addio dalla TV. Infatti, come riportato in esclusiva sul suo blog, l’ex volto Rai in questi giorni avrebbe fatto un provino per far parte della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”: “Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla TV che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei “vipponi” del prossimo GF Vip”. Le due versioni, uscite tra l’altro nel giro di poche ore, sono in netta contrapposizione e solamente il tempo ci dirà chi avrà ragione.