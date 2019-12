Giovanni Ciacci a ruota libera: dal libro ai reality

Giovanni Ciacci, un volto celebre della trasmissione “Detto fatto” in cui si occupava di moda, gossip e style, si dedica ora a nuovi progetti. È uno degli opinionisti del programma della D’Urso, ha scritto un libro e conduce una trasmissione su Tv8 insieme a Elenoire Casalegno. Insomma, una vita sempre impegnata e di corsa.

Nella giornata di ieri ha presentato a Roma il suo nuovo libro dal titolo “Favole arcobaleno” in cui racconta di persone straordinarie che hanno combattuto per i diritti civili. Da Moana Pozzi a Pier Paolo Pasolini sino a Paolo Paoli per arrivare alla Callas. Un libro o meglio una favola in cui non trova spazio nessun politico, ma è presente Harvey Milk, un attivista americano che si è battuto a lungo per il movimento dei diritti civili e le loro battaglie.

Giovanni Ciacci continua a portare avanti le sue battaglie e rompere gli schemi, come ha fatto a concorrente in una delle passate edizioni di “Ballando con le stelle” in cui ha ballato con un uomo, il ballerino Raimondo Todaro, scatenando le opinioni dei benpensanti e tantissime critiche di bigotti a cui non ha dato peso. Convinto che il pubblico sia molto intelligente, più di quello che si pensi, non se ne cura e prosegue.

Racconta poi dei suoi rapporti ottimi con Milly Carlucci, del fatto che sia una donna intelligente e abbia pensato a lui per diversi progetti, tra cui uno riguardante il programma, ma non è mai andato in porto, forse per via dei diktat della Rai e del direttore di rete. Parla poi del suo addio a “Detto fatto”, del fatto che molte cose fossero cambiate e avrebbe voluto andare via prima, ma gli fecero una ottima offerta economica che non poté rifiutare.

Conduce ora “Vite da copertina” con Elenoire Casalegno, con la quale ha una ottima sintonia ed è una donna che stima. Molte delle rubriche che ha proposto a “Detto Fatto” sono ora presenti in questo programma che si occupa di gossip, personaggi vip, ecc, insomma il suo pane quotidiano. Infine, si dice aperto alla possibilità di partecipare ad un reality, magari “L’isola dei Famosi” nella versione spagnola per cui ha ricevuto una offerta alla quale sta pensando.