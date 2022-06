Giovanni Allevi, l’intenso messaggio dall’ospedale: "E’ iniziata la mia battaglia contro il tumore"

Ascolta questo articolo

Giovanni Allevi ha annunciato pochi giorni fa, tramite il suo profilo Instagram, la notizia che ha scosso moltissimo i suoi fan e non solo. L’artista è stato colpito da un mieloma multiplo e proprio in queste ore è tornato sui social per informare i followers che la sfida contro il male è iniziata.

Nel post pubblicato su Instagram, il pianista e compositore appare in una foto di schiena in cui si intravede un busto ortopedico e accanto un messaggio di ringraziamento per tutto il supporto e l’affetto che il suo pubblico gli ha donato in questi giorni davvero difficili.

Giovanni Allevi ringrazia i suoi followers

“Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni” queste le parole scritte da Allevi per dimostrare tutta la gratitudine verso i followers che gli stanno dando forza e coraggio per affrontare il duro percorso.

L’annuncio dell’artista ha ricordato quello di Fedez; anche il rapper infatti aveva condiviso la triste notizia tramite Instagram, e proprio lui ha voluto inviare un messaggio ad Allevi con un grande in bocca al lupo, gesto molto apprezzato dal compositore.

Tutto si era già manifestato tempo indietro, quando Allevi ha iniziato ad accusare lancinanti fastidi alla schiena, ma non ha voluto sospendere le sue esibizioni. Solo dopo l’ultimo concerto a Vienna si è reso conto che non poteva più continuare ad esibirsi e la scoperta della causa di questo malessere. I medici lo hanno avvisato che dovrà sottoporsi a cicli di terapie lunghi e pesanti.