Giorgio Tambellini scrive una lettera d’amore a Francesca De Andrè ed attacca Gennaro Lillio

Nelle ultime settimane la coppia formata da Gennaro Lillio e Francesca De André, che si è formata durante la loro esperienza al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, ha annunciato l’interruzione della storia d’amore. Come svelato dal napoletano, il loro sentimento è svanito perché sono due persone con obiettivi diversi e hanno delle esigenze diverse.

Francesca De André nella casa più spiata d’Italia è entrata da fidanzata, chiudendo lei stessa la relazione poiché Giorgio l’avrebbe tradita con una ragazza. Il toscano tuttavia non ha mai nascosto l’amore che prova nei suoi confronti, ed intervistato dal settimanale “Di Più Tv” decide di scrivere una lettera piena d’amore alla sua ex fidanzata.

La lettera di Giorgio Tambellini

Da come si può evincere dal messaggio rilasciato da Giorgio Tambellini al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, il ragazzo sta facendo di tutto per riconquistare nuovamente la stima di Francesca De André. Giorgio ammette infatti che prova ancora un forte sentimento per lei, seppure non nasconde di aver sbagliato in passato.

La lettera del ragazzo inizia in questa maniera: “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato. Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato… Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”.

Rilascia un parere anche su Gennaro Lillio, dichiarando di non aver mai capito cosa avesse trovato la sua ex fidanzata nel napoletano. Giorgio è infatti convinto che Francesca De Andrè abbia bisogno del brivido e della follia che non potrebbe mai trovare nell’ex gieffino.