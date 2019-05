Giorgio Tambellini lascia Francesca De André: "Intendo prendere una pausa di riflessione"

Qualche ora prima dell’inizio di una puntata del Grande Fratello Nip, i reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, Giorgio Tambellini, fidanzato con Francesca De André, ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram per parlare di lei.

Giorgio Tambellini in questi giorni si trova sotto ai riflettori del gossip a causa di alcune notizie uscite sul proprio conto. Infatti, è stato beccato dai paparazzi sia con Rosi Zamboni che Francesca Gottardi. La prima ha smentito ogni tipo di intimità negli studi di “Domenica Live“, mentre vige ancora il mistero su cosa sia successo con la “misteriosa mora”, conosciuta per essere l’ex fidanzata di Francesco Oppini.

Le parole di Giorgio Tambellini

Il post su Instagram di Giorgio recita: “Quando lunedì scorso sono entrato nella Casa, non sono riuscito a chiarire la mia situazione con Francesca, un po’ perché non essendo abituato alle telecamere ero molto emozionato, imbarazzato, nervoso, un po’ perché non credo fosse la sede giusta per me per parlare di ciò che stava succedendo”.

Successivamente aggiunge: “Avrei voluto dirle tante cose ma nel momento in cui ci siamo scambiati lo sguardo non ho capito più niente. La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli che entrambi abbiamo commesso”.

Una storia che in realtà non sembra che, almeno da parte sua, sia chiusa. Infatti, Giorgio Tambellini, chiude il suo post dichiarando di essere pronto a un dialogo con lei dopo la sua esperienza al Grande Fratello Nip, senza interventi esterni, pressioni o quant’altro. Al momento però sembra difficile che la figlia di Cristiano De André, dopo avergli dato tutta la fiducia possibile nella penultima puntata, abbia voglia di chiarire con il suo ex.