Giorgio Mastrota si sposa dopo 10 anni d’amore. L’incontro con Maria De Filippi: "Lo feci per un mese"

Giorgio Mastrota ha deciso che sia arrivato il momento di convolare a giuste nozze con la sua Floribeth Gutierrez, la compagna che è accanto a lui da ormai 10 anni. Hanno deciso di diventare marito e moglie dopo una lunga relazione da cui sono nati Leonardo e Matilde.

Al momento non sono stati resi noti molti particolari della cerimonia, si pensa che sarà celebrata entro la fine dell’anno – alcuni pensano prima di Natale – in Valtellina, località scelta dalla coppia che vive là ormai da tempo insieme ai due figli Leonardo e Matilde: “Sarà un festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota” questo è l’unico fatto certo che trova entrambi d’accordo.

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez presto sposi

Per Mastrota sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con la bella Natalia Estrada. Con lei ha mantenuto ottimi rapporti anche se tiene a precisare di non vivere una situazione da “famiglia allargata”: “Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo in due mondi separati“.

Anni fa, per la precisione nel 2003, Mastrota ebbe un incontro fortuito con Maria De Filippi che lo spinse ad accettare il ruolo da tronista nel suo “Uomini e Donne“. Ricorda così quell’incontro: “Avevo due spazi di televendita dentro al programma: pentole e materassi. Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse: “Visto che sei qui, perché non fai il tronista? Ero single, lo feci per un mese”.

Il suo percorso finì con la scelta di Chiara Dujela, ma appena fuori dalla trasmissione si venne a sapere che la ragazza era già impegnata e aveva usato la trasmissione solo per avere un poco di visibilità. Finito l’idillio, Mastrota continuò per la sua strada fino ad incontrare il suo vero amore, la Gutierrez: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e io sono davvero molto contento”.