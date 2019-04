Giorgio Mastrota non inviterà l’ex moglie Natalia Estrada alle sue seconde nozze

Giorgio Mastrota, conduttore che nel corso degli anni è diventato uno dei volti più popolari delle televendite, ha preannunciato che si sposerà con Floribeth Gutierrez, sciatrice professionista iscritta alla Federazione Italiana Sport Invernali.

Insieme da circa sette anni, Floribeth è anche madre di Matilde e Leonardo, due dei quattro figli di Mastrota, che ha altresì aggiunto che la cerimonia si terrà nel 2020 a Bormio, in provincia di Sondrio. La località non è certo una sorpresa: entrambi nutrono una profonda passione per la montagna, dove a breve si trasferiranno per sfuggire al caos delle grandi città.

Come anticipato, per Giorgio Mastrota si tratta delle seconde nozze dopo quelle contratte nel 1992 con Natalia Estrada. La showgirl spagnola, celebre volto di molti programmi televisivi degli anni ’90, dal canto suo ha da tempo deciso di abbandonare il piccolo schermo per seguire il mondo dell’equitazione.

Quello tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada fu uno dei matrimoni più celebri dell’epoca, ma si concluse dopo poco meno di sei anni, nel 1998. Oggi i due sono in ottimi rapporti, e tra le altre cose hanno avuto anche una figlia – anch’essa chiamata Natalia – che li ha resi nonni da meno di un anno.

Ad ogni modo pur non essendoci attriti e contrasti, Giorgio Mastrota ha voluto far presente che non ha intenzione di invitare l’ex moglie alla cerimonia. “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo, ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner”. Lui che nel 1988 riuscì ad aggiudicarsi il titolo di “uomo ideale” al concorso Il più bello d’Italia, ci tiene a fare una precisazione. “So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.