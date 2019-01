Giorgio Manetti torna a parlare di Uomini e Donne e svela: "Non lo guardo più, è un dispiacere!”

Giorgio Manetti, protagonista indiscusso fino all’anno scorso del trono Over di Uomini e Donne, è ritornato a parlare di se con una lunga intervista al portale superguidatv. Il commendatore fiorentino non ha mancato altresì di togliersi qualche sassolino dalla scarpa soprattutto dopo il suo addio alla trasmissione seguitissima di Canale 5.

Manetti ha svelato di non seguire più il programma “E’ un dispiacere guardarlo. Ci sono delle persone all’interno del programma, senza fare nomi, che non hanno un comportamento limpido. Io che volevo essere sincero e coerente sono stato attaccato su tutti i fronti”. Inutile dire che le parole del cavaliere sembrano essere molto dure considerando anche il fatto che il parterre del trono Over gli ha donato molta popolarità.

Giorgio ha altresì nominato la sua ex Gemma Galgani sottolineando di non aver avuto nessun tipo di rapporto con lei in questi ultimi mesi cosa invece accaduta con la sua amica storica Anna Tedesco. “Telefonicamente non la sento dal 4 settembre 2015. Poi ci siamo scambiati qualche messaggio in occasione del Natale o del compleanno. Non ci siamo più rivisti, ma sinceramente non ho più alcun interesse nel rivederla” ha infatti chiosato il commendatore.

Come ben ormai sappiamo Giorgio oggi è fidanzato con una splendida donna con la quale si conosceva già da molto tempo ma con la quale solamente qualche tempo fa ha deciso di riallacciare i rapporti dopo aver abbandonato definitivamente la sua esperienza a Uomini e Donne “Avevo bisogno di un po’ di tranquillità dopo il programma. Adesso mi godo la relazione con questa persona.” ha svelato Giorgio.

Per quanto riguarda una sua partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi, Manetti chiarisce di non aver mai ricevuto chiamate e non gradisce minimamente che il suo nome venga associato al reality. Sono tre anni che l’ex cavaliere legge sui siti e settimanali che il suo nome è stato accantonato, quando in realtà non c’è mai stato alcun contatto.