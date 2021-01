Giorgio Manetti parla di Maria De Filippi: "Strano che continui a contare su Gemma"

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne”. Sicuramente, la sua storia d’amore con Gemma Galgani ha fatto sognare milioni di fan e quando è definitivamente naufragata, in molti credevano che un ritorno di fiamma potesse esserci e invece così non è stato. Col tempo poi Manetti ha lasciato la trasmissione, mentre la Galgani continua ad essere uno dei personaggi fondamentali.

Giorgio spesso viene menzionato, ma non ha mai più messo piede negli studi di “Uomini e Donne”, nonostante Maria De Filippi ha pubblicamente ammesso di averlo invitato per chiarire una volta per tutte la questione degli attacchi a distanza con Gemma. Difatti, la dama torinese e l’ex cavaliere non fanno altro che punzecchiarsi sui giornali, dove soprattutto Giorgio disapprova spesso l’operato della Galgani.

Manetti ha sempre criticato Gemma per il fatto che cerchi ancora l’amore in tv, dopo ben 11 anni che è in televisione. L’ex cavaliere crede ormai che la sua ex si sia cucita addosso un personaggio e che quello che è il pensiero di Tina Cipllari, corrisponde a verità. Giorgio questa volta ha gettato un’ombra anche su Maria De Filippi, proprio in relazione alla presenza della dama torinese a “Uomini e Donne”.

“È un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia soltanto lei. Ed è strano che continui a contare su Gemma“, queste le parole dell’ex cavaliere, che ha espresso il suo dubbio. Insomma, Giorgio è convinto del fatto che le scelte non dipendano unicamente da Queen Mary e reputa strano il fatto che si continui a puntare, e anche fortemente, sulla Galgani.

Manetti poi ancora una volta ha parlato della sua ex e come sempre, non ha potuto fare a meno di essere duro con lei: “Normale pensare che il pubblico è stanco di lei dopo undici anni. Puntano molto su di lei. E’ l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne“. Dunque, la polemica a distanza tra Giorgio e Gemma non accenna a placarsi e chissà se questa volta la dama torinese vorrà controbattere ancora una volta al suo ex. Ma soprattutto chissà se la De Filippi, dopo essere stata tirata in ballo, ha voglia di chiarire per quale motivo Gemma continua ad essere il pezzo forte di “Uomini e Donne”.