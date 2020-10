Giorgio Manetti parla del suo legame con Tina Cipollari: "Ci incontriamo spesso"

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti assoluti del trono over di “Uomini e Donne”, negli anni scorsi. L’ex cavaliere è inoltre stato il grande amore di Gemma Galgani all’interno della trasmissione e dopo che le cose con la dama torinese non sono andate a buon fine, dopo un po’ Giorgio ha abbandonato il programma. Oggi Manetti è felicemente fidanzato con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Oltre a Gemma, in trasmissione Giorgio ha conosciuto anche Tina Cipollari e complice l’antipatia di quest’ultima nei riguardi della Galgani, non perdeva occasione per avvicinarsi a Manetti e fare dispetti alla dama torinese. In realtà tra l’opinionista e l’ex cavaliere vi è sempre stato un rapporto di amicizia, rapporto che dura ancora oggi nonostante Giorgio non faccia più parte di “Uomini e Donne”.

Come se non bastasse, anche i loro rispettivi compagni si conoscono e così Manetti è anche amico di Vincenzo Ferrara, il compagno della Cipollari. Ferrara vive e lavora a Firenze, la stessa città dove vive Giorgio. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a “Nuovo Tv” ha parlato dell’amicizia con Tina e il suo compagno e che vede coinvolta anche Caterina, la compagna di Manetti.

Vincenzo Ferrara gestisce un noto ristorante a Firenze e Giorgio e Caterina sono spesso a cena da lui. “Quando Tina è a Firenze, ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice“, ha dichiarato l’ex cavaliere.

Dunque, un’amicizia vera, leale, sincera quella che lega Tina, Giorgio, Vincenzo e Caterina. Un’amicizia che va al di là di “Uomini e Donne”. Manetti ha poi parlato della storia d’amore tra la Cipollari e Ferrara, dichiarando: “Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano“.

Giorgio parla dell’amore tra la Cipollari e Vincenzo, come di un grande amore. Ritiene che i due insieme si completano e soprattutto che grazie alla sua calma e alla sua pacatezza, Ferrara è l’uomo giusto per stare accanto all’opinionista. Voci di corridoio, vorrebbero Tina e Vincenzo prossimi alle nozze, ma nessuna notizia ufficiale è arrivata dai diretti interessati.