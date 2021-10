Giorgio Manetti: "Non torno a Uomini e Donne". La nuova compagna e l’attacco alla trasmissione

Giorgio Manetti ha deciso di mettere fine alle voci che lo volevano di nuovo nel parterre maschile di “Uomini e Donne” e con un’intervista su settimanale “Mio” mette fine all’entusiasmo dei suoi fan. Il gabbiano fiorentino non ha nessuna intenzione di tornare nel programma che l’ha reso popolare grazie alla sua storia con Gemma Galgani.

Sul web si era rincorsa la voce di un suo interesse per la dama Isabella Ricci, dopo le parole di stima che Manetti aveva speso per lei: “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante” lanciando indirettamente una frecciatina alla sua ex fiamma Galgani che, invece, sta cercando in tutti i modi di evitare il passare del tempo con ritocchini estetici al viso e al seno.

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti

Il motivo che lo tiene lontano dagli studi di Canale 5, sarebbe una nuova frequentazione con una signora incontrata ad agosto, dopo la fine della sua relazione con Caterina avvenuta lo scorso aprile. Il cuore di Giorgio, quindi, non è libero e non è alla ricerca di un nuovo amore, ma non aggiunge altri particolari e per questo l’identità della nuova compagna, per ora, rimane avvolta nel mistero.

Manetti rilascia anche alcune dichiarazioni sul dating show di Maria De Filippi e non è tenero con la trasmissione che l’ha visto protagonista per molto tempo: “Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni” dimenticando forse che anche lui deve molto alle discussioni in cui ha preso parte quando sedeva sulla sedia rossa di Cinecittà.

Comunque, ormai non la decisione sembra presa e ora l’attenzione si è spostata sulla sua nuova conoscenza, Infatti sul web già c’è molta curiosità di conoscere l’identità di chi ora è al suo fianco.