Giorgio Manetti: "Ho perso tre amici a causa del Covid"

Abbiamo imparato a conoscere il bel cavaliere di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, durante il famoso dating show più famoso di sempre “Uomini e Donne”. Alla corte di “Queen Mary” il Gabbiano (come ama farsi soprannominare) si è fatto conoscere per la sua classe e il suo stile. Intensa è stata la sua storia e frequentazione con la dama torinese, ma alla fine il cavaliere ha avuto modo di trovare il suo vero amore all’esterno delle mura di U&D.

Oggi infatti Manetti convive con la sua Caterina. Un amore nato col tempo, maturato al punto che i due hanno poi deciso di andare a convivere. Da sempre stato un tipo di persona allergica alla parola matrimonio, ma oggi Giorgio si dichiara felice e soddisfatto insieme a Caterina.

Giorgio Manetti: “Ho perso tre amici carissimi”

Nonostante stia vivendo un periodo tutto sommato sereno, per il bel cavaliere ed ex corteggiatore di Gemma non è sempre stato tutto rose e fiori. In una recente intervista concessa al settimanale “Mio“, Giorgio dichiara che anche lui, a causa del Covid, ha dovuto affrontare una serie di lutti, provocandogli una tristezza quasi inconsolabile.

Manetti afferma infatti che anche la sua compagna ha contratto il Covid, per fortuna in forma molto leggera. In seguito infatti Caterina si è ripresa in poco tempo, senza subire particolari sequele sintomatologiche. Ci sono state invece persone che il Covid non ha dato via di scampo, e qui Giorgio si riferisce ai suoi tre carissimi amici.

Ecco cosa infatti ha dichiarato Manetti in merito: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi“. Purtroppo Covid ha falciato numerose vite, provocando tristezza e angoscia in ogni angolo del mondo.