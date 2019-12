Giorgio Manetti ha commentato la storia tra Ida e Riccardo dichiarando: "Sembrano dei bambini"

E’ stato il gabbino del trono over di “Uomini e Donne“, ha fatto capitolare centinaia di donne che sono venute a corteggiarlo, prima tra tutte Gemma Galgani, eppure adesso Giorgio Manetti sembra aver trovato l’amore fuori dagli studi di Cinecittà, facendo coppia fissa con Caterina. Personaggio amato e odiato, Giorgio ha fatto molto parlare di sè.

Il bel gabbiano ha lasciato la trasmissione da più di un anno ormai, e ha intrapreso la propria strada lontano dalle telecamere. Indubbiamente l’intensa storia d’amore vissuta con Gemma gli ha procurato tanta notorietà, ma Manetti ha deciso di lasciare la trasmissione e puntare su altro. Intervistato dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, Giorgio si è raccontato a 360°.

Non ha risparmiato qualche frecciatina alla Galgani, asserendo di essere sempre stato vero con lei e soprattutto che a volte bisognerebbe stare da soli per poi stare bene con gli altri. Ha parlato anche del suo legame con la dama Anna Tedesco, ribadendo ancora una volta che tra loro vi è una semplice amicizia e non altro, come più volte insinuato da Gianni Sperti.

Giorgio durante la sua intervista si è lasciato andare ad un commento anche sulla coppia storica della trasmissione, quella formata da Ida e Riccardo. Ha dichiarato che i due non sono fatti l’uno per l’altra e che i continui litigi ne sono una prova, poi ha aggiunto: “Sembrano dei bambini, sono incompatibili. Lei la vedo immatura, mentre Riccardo non so perchè stia andando avanti da così tanto tempo“.

Ritiene che se al posto di Riccardo ci fosse stato lui, lo avrebbero attaccato duramente e aggiunge di aver dato in passato dei consigli ad Ida, di andare fino in fondo nella storia se davvero fosse stata innamorata, ma adesso stando alle sue dichiarazioni ha un pò cambiato idea. D’altronde come dargli torto dato che la bella bresciana e Guarnieri non fanno altro che litigare, anche se la proposta di matrimonio, arrivata come un fulmine a ciel sereno, potrebbe mescolare le carte in tavola.