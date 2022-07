Giorgio Manetti: "Gemma non lascerà mai Uomini e Donne" e ne svela il segreto

Ascolta questo articolo

E’ da tempo ormai che si rincorrono le voci di un probabile addio di Gemma Galgani al programma che l’ha resa popolare, “Uomini e Donne“. La dama torinese però non molla la presa e ogni nuova stagione ricompare davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

A dire la sua circa questi gossip ricorrenti ci ha pensato Giorgio Manetti sulle pagine del settimanale “Nuovo TV“. Ultimamente restio a parlare della sua ex fiamma, questa volta l’ex cavaliere fiorentino ha deciso di dichiarare una volta per tutte la sua opinione.

Giorgio Manetti spiega perché Gemma non lascerà mai “Uomini e Donne”

“Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma“, così ha sentenziato il gabbiano di Firenze, alludendo al fatto che la Galgani sia diventata negli anni il pilastro portante della trasmissione, anche se bisogna ammettere che le sue vicissitudini amorose ultimamente si sono un po’ affievolite, lontane anni luce proprio dalla sua storia con Manetti.

Insomma, per Giorgio la De Filippi non ci pensa nemmeno a lasciarsi scappare una gallinella dalle uova d’oro come Gemma che ogni giorno tiene incollati a televisore, 3 milioni di italiani circa. Ottimi risultati nella fascia pomeridiana di Canale 5, inarrivabili anche per alcuni format del prime time serale.

L’ex cavaliere poi rivela di non riuscire a seguire fino in fondo la trasmissione, non trovando interesse nelle attuali dinamiche in studio, ma salva comunque la sua storica amica Tina Cipollari, dando a lei tutto il merito di riuscire ad animare le puntate e a rendere tutto meno noioso.

Non si sbilancia su un suo eventuale ritorno, ma dichiara di aver apprezzato molto Isabella Ricci – fresca di nozze con Fabio – e il suo percorso. La dama, secondo Manetti, ha partecipato al programma per cercare veramente l’amore e i fatti lo hanno confermato.