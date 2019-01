Giorgio Manetti, dopo Uomini e Donne si diverte su Instagram ma il web lo attacca: "Vai a lavorare!"

Nonostante ‘Il Gabbiano’ Giorgio Manetti abbia deciso di abbandonare il parterre del trono Over di Uomini e Donne e di conseguenza la sua storia con Gemma Galgani, c’è ancora chi continua a puntare il dito contro di lui. Felice come non mai per il suo lavoro e per l’amore ritrovato assieme alla donna che gli ha rubato il cuore, il commendatore fiorentino è spesso presente sui social per allietare i tantissimi fan che imperterriti lo seguono nel suo quotidiano.

Ecco dunque che non più tardi di qualche giorno fa, complice il suo lavoro, Giorgio ha voluto postare un video sul suo profilo Instagram per promuovere una serata benefica. “Amici cosa c’è di meglio che presentare il 2019 in musica, insieme all’amico baritono Devid Cecconi, al soprano Georgina Stellbow e al maestro Massimo Barsotti, il 1° Gennaio 2019 presso il teatro Dante Carlo Monni a Campi Bisenzio, inizio alle ore 21:00 per una serata benefica con offerta libera a favore delle scuole medie Matteucci (Sala della Musica). Vi aspetto!!”.

Entusiasta la risposta delle fan che immediatamente si sono riversati sul profilo del cavaliere per commentare positivamente l’iniziativa e per sperare in un suo ritorno nella trasmissione che lo ha reso protagonista assieme a Gemma “Ciao Giorgio!!! Però uomini e donne, senza di te , non ha senso!! Il parter maschile fa veramente c….e sai? Ma ti vedo felice e sono contenta x te. Sei bellissimo”.

Purtroppo però c’è anche chi ha preso la palla al balzo per attaccarlo “Ma perché non vai a lavorare?” ha scritto infatti un’ utente infastidita dall’atteggiamento di Giorgio che non ha perso tempo nel rispondere invitando la signora a seguire lei stessa il suo consiglio “Appunto cosa aspetti?”. Giorgio Manetti continua dunque ancora adesso a far discutere anche se ormai la sua vita è lontana dalle telecamere e dalla trasmissione di Queen Mary.

Fortunatamente il Gabbiano continua ad avere il supporto e la vicinanza non solo della sua donna del cuore ma anche dell’amica Anna Tedesco che, nonostante tutto, le è sempre rimasta vicina anche dopo le insinuazioni pesanti da parte di Gianni Sperti che l’hanno costretta a lasciare il parterre del trono Over di Uomini e Donne.