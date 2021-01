Giorgio Manetti dichiara di essere diverso da Maurizio Guerci e riguardo la Cipollari: “Sempre d’accordo con lei”

Anche se non fa più parte del parterre maschile del trono over di “Uomini e Donne“, Giorgio Manetti ha comunque lasciato il segno. Indubbiamente, la storia d’amore con Gemma Galgani ha avuto un ruolo cruciale per Manetti e la sua importanza in trasmissione. La dama torinese si innamorò perdutamente di Giorgio, anche se poi le cose non sono andate per il verso giusto.

Oggi il cavaliere ha abbandonato il trono over e vive felice la sua vita lontano dal programma. Spesse volte però viene tirato in ballo e alcuni scontri a distanza con la Galgani, non sono di certo mancati. Attualmente Gemma è impegnata in una conoscenza con il cavaliere Maurizio Guerci, sembra che anche per lui abbia perso la testa. Il paragone con Manetti è stato inevitabile e adesso Giorgio ha deciso di rompere il silenzio sulla questione.

Intervistato dal magazine “Nuovo”, il gabbiano (soprannome che Giorgio si è dato quando era a “Uomini e Donne”) ha risposto alla domanda sul paragone che in giro viene fatto tra lui e Maurizio. Manetti, senza giri di parole, ha spiegato che il confronto non sussiste, dichiarando: “Ma no, siamo due persone completamente diverse“. Insomma, Giorgio e Maurizio non hanno nulla in comune, a detta dell’ex cavaliere.

Successivamente, il giornalista ha chiesto a Manetti se volesse dare un consiglio a Guerci, ma il gabbiano ha asserito che non è nessuno per dare consigli, né a Maurizio né a nessun altro partecipante. “Chi sono io per dare consigli? Credo che ci sia poco da dire a Maurizio, come agli altri protagonisti del programma“. Giorgio dunque ha deciso di non dare consigli eventuali.

Si è poi passati a parlare di Tina Cipollari, nemica numero uno di Gemma e amica di Giorgio. È stato chiesto a Manetti se fosse d’accordo con il pensiero della Cipollari e a tal proposito l’ex cavaliere ha dichiarato: “Sono sempre d’accordo con lei, qualsiasi cosa dica“. Dunque Giorgio ha ammesso che qualsiasi cosa dica Tina, è sempre dalla sua parte.