Giorgio Manetti di U&D diventa attore. Il progetto cinematografico è in corso

Se si pronuncia il nome di Giorgio Manetti, ad esso subito si associa quello di Gemma Galgani, la dama più famosa della televisione italiana. Gemma e Giorgio hanno vissuto una storia d’amore intensa e tormentata nello studio di “Uomini e Donne“, dove la Galgani accettava che le altre donne arrivassero per fare la corte al suo ‘gabbiano’ e, proprio quando Giorgio era pronto a lasciare la trasmissione insieme a lei, la Galgani rifiutò perché ‘senza amore’.

Dopo un po’ Manetti abbandonò la trasmissione con l’intento di cercare l’amore fuori dalla televisione e sembrerebbe esserci riuscito, difatti oggi è felice accanto a Caterina, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Gemma invece, come tutti sanno, continua a far parlare di sé e l’ultima trovata è quella di una frequentazione con Nicola Vivarelli, giovane 26enne. Tra lui e la dama torinese intercorrono 44 anni di differenza.

Ma veniamo a Giorgio, oggi l’ex cavaliere del trono over non solo è felice in amore, ma è anche diventato attore. Dal salotto di “Uomini e Donne” al cinema il passo è breve e Manetti si è cimentato in una nuova esperienza tutta in lingua inglese. Sul web circola una clip nella quale il ‘gabbiano’ recita e lo si vede seduto ad un tavolo mentre interloquisce con un altro attore.

Molto probabilmente la scena richiama l’incontro al ristorante tra due amici. Al momento la clip è in circolazione solo sul web e non si sa se vedrà mai la luce al cinema o sarà proiettata in altri contesti. Ciò che è certo è che Giorgio ha realizzato un grande sogno, ovvero quello di recitare e per giunta farlo in lingua inglese, difatti non è stato un problema per Manetti cimentarsi con una lingua che non è la sua perché come spesso ha affermato l’ex cavaliere, per anni ha vissuto in America e dunque conosce molto bene la lingua.

E’ stato lo stesso Giorgio a svelare l’inizio delle riprese, difatti con un post su Instagram, ha annunciato: “Inizio lavori del mio film, ciak si gira! 3…2…1…action!!“. Insomma sono lontani i tempi in cui Manetti doveva frequentare la Galgani in tv, così come doveva scontrarsi con attacchi e critiche nello studio di “Uomini e Donne”, oggi Giorgio è felice e non solo in amore.