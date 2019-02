Giorgio Manetti, deciso più che mai a lavorare in tv rivela: "Potrei presentare Stranamore!”

Giorgio Manetti non ci sta e vuole assolutamente che la sua persona non venga assolutamente dimenticata e, dopo la sua intervista alle pagine del settimanale Nuovo, l’ex cavaliere del trono Over è stato raggiunto da FanPage.it per uno sfogo personale a tutto tondo. Giorgio dopo essere rimasto stupito del fatto che nessun programma televisivo lo abbia “riciclato” dopo la sua uscita da Uomini e Donne si è sentito abbandonato.

“Mi rendo conto che non ballo, non canto e non recito ma sono sempre riuscito a suscitare emozioni nel pubblico. Riesco a parlare un po’ di tutto ed è per questo che mi sono ritrovato a fare l’opinionista per Tada, in onda su RTV38, una televisione locale” ha infatti chiosato l’ex cavaliere del trono Over. Manetti vorrebbe aspirare ad un ruolo importante in una trasmissione di spicco e a tal proposito tira in ballo il Gioco delle Coppie e addirittura Stranamore “Sono convinto che potrei dire la mia. Piaccio al pubblico, è una qualità che dovrebbe essere sfruttata”.

Il Gabbiano è tornato anche sul motivo per il quale è stato in parte costretto ad abbandonare il parterre del trono Over rivelando che non si sentiva più a suo agio in quel contesto soprattutto perchè quando faceva il suo ingresso in studio c’erano moltissime manifestazioni di dissenso da parte del pubblico. Il commendatore fiorentino aveva infatti smesso di essere se stesso costretto oltretutto ad ascoltare chi lo offendeva, che gli faceva il gesto dei soldi con le manine e gli diceva di tornarsene a casa..

Nonostante tutto Manetti ammette altresì di non voler assolutamente aspirare ad un ruolo di opinionista all’interno del programma di Queen Mary ma soprattutto accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Lavorerei con Maria De Filippi ovunque e in qualsiasi ruolo, ma non lì dentro” ha altresì dichiarato Giorgio consapevole che nella vita si cresce ma soprattuto ci si migliora.

Per quanto riguarda invece Gemma Galgani, il Gabbiano lancia una frecciatina alla dama torinese asserendo “Credo dovrebbe rendersi conto, dopo 10 anni là dentro, che non ha più 20 anni. A una certa età bisognerebbe anche accontentarsi”. In questo periodo infatti Gemma sta conoscendo Rocco Fredella e proprio per questo Giorgio dichiara “Si prendono, si lasciano, ci baciano poi litigano…la mia storia era un po’ diversa. A volte mi chiedo a che gioco stiano giocando. L’intimità mancata? Quando si assaggia un tiramisù, non ci si può accontentare di un biscottino”.