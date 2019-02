Giorgio Manetti condurrà un programma in Russia: "In Italia si sono dimenticati di me"

La vita professionale di Giorgio Manetti è totalmente cambiata da quando ha deciso, di sua spontanea volontà, di abbandonare il trono over di “Uomini e Donne“. Il toscano fu uno dei cavalieri più conosciuti della trasmissione di Canale 5, per via della sua storia d’amore molto discussa con la dama Gemma Galgani.

In questi mesi però il cavaliere porta avanti alcuni suoi progetti. Ha infatti fondato la “Giorgio Manetti Lifestyle“, che si occupa di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo. Nella sua ultima intervista al settimanale “Nuovo” però il toscano si lamenta del fatto che la televisione italiana l’abbia dimenticato un po’ troppo presto e che ritornerebbe volentieri sul piccolo schermo con il ruolo da opinionista in qualche trasmissione.

Le parole di Giorgio Manenti

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il cavaliere dichiara che condurrà un programma in Russia: “Dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca in qualità di presentatore di un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di Giorgio Manetti”.

Il suo desiderio però resta quello di lavorare in Italia: “Vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticai di me, però non so per quale motivo. Sono stato a Sanremo nei giorni scorsi e molti mi hanno detto: ‘George, ma dove sei finito?’. Io continuo a dire che sono qui. Se mi chiamassero per fare l’opinionista coglierei l’occasione”.

In queste settimane il nome di Giorgio Manetti è stato accostato numerose volte a “L’Isola dei Famosi“. L’uomo, in questa circostanza, ha voluto chiarire di non aver mai ricevuto una seria proposta da parte degli autori del reality show, pregando quindi ai giornalisti di non accostare più il suo nome alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi.