Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani: "Fa ormai parte dell’entourage di Uomini e Donne"

Giorgio Manetti si è fatto conoscere al grande pubblico per via della sua partecipazione a “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In particolar modo ha fatto parlare molto di lui grazie alla storia d’amore con la dama Gemma Galgani.

Nel corso degli anni Giorgio e Gemma si sono lasciati e messi insieme più volte, fino a quando “George” decise di abbandonare la trasmissione a causa dei numerosi attacchi ricevuti negli studi. Il toscano, intervistato dal settimanale “Mio” diretto da Andrea David Ciattini, ritorna a parlare del passato dicendo la sua su alcuni volti di U&D.

Le parole di Giorgio Manetti

Il cavaliere non si risparmia su Gemma Galgani, dove allude alla sua lunga permanenza a “Uomini e Donne”: “Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”. Quindi a quanto pare Giorgio Manetti non sembra essere rimasto un bel ricordo su Gemma Galgani.

Successivamente parla anche di Anna Tedesco, anche lei uno dei volti noti di Uomini e Donne. Durante il loro percorso nella trasmissioni, i due hanno stretto una bella amicizia che sembra durare ancora: “C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna. Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”.

Infine parla di Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e Donne” insieme a Gianni Sperti. Rivela che il rapporto tra lui e la vamp bionda è rimasto ancora intatto, poiché ogni tanto si presenta al ristorante del suo fidanzato Vincenzo dove spesso va a cena con Caterina, la sua attuale compagna.