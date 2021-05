Giorgio Manetti attacca Gemma e stupisce su Isabella: la frecciata a Nicola Vivarelli

La stagione di “Uomini e Donne” è terminata e al centro della scena, abbiamo lasciato Gemma e la sua rivalità con la dama Isabella Ricci. Da quando Isabella è approdata nel parterre femminile del trono over, la dama torinese si è sentita scricchiolare la terra sotto i piedi e soprattutto si è vista mettere in qualche modo in un angolo. Gli opinionisti hanno subito apprezzato la Ricci, soprattutto Gianni, il quale la riempie di complimenti.

Gemma come può attacca la collega, ma spesso è stata attaccata a sua volta dai presenti, per tale motivo. Tra le due donne sono spesso nate discussioni in studio, discussioni che Isabella puntualmente regge alla grande a differenza della Galgani la quale, non fa altro che screditare la Ricci. A intervenire nella faccenda ci ha pensato anche Giorgio Manetti, il quale ha messo il dito nella piaga.

Intervistato dal magazine di “Uomini e Donne”, il grande amore della Galgani si è pronunciato a proposito. Giorgio ha ammesso che se fosse ancora nel programma corteggerebbe Isabella senza ombra di dubbio. La trova una donna “impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata, non si espone, non perde il controllo“. Naturalmente è d’accordo con la Ricci per quanto riguarda le discussioni con Gemma.

Non è poi mancato un affondo alla Galgani da parte del gabbiano. Difatti attraverso i complimenti fatti a Isabella, Manetti ha ammesso che a una certa età bisogna usare cuore ma anche cervello e non vede la Ricci buttarsi in una relazione senza prima capire bene. Il riferimento alla dama torinese e l’ennesima frecciata lanciatale, sono chiari.

Parlando di Gemma, Giorgio ha lanciato una stoccata anche a Nicola Vivarelli. Difatti l’ex cavaliere argomentando del percorso della Galgani all’interno del programma, ha ammesso: “É rimasta lì, ma per cosa? Per uscire con Sirius?“. Appare chiaro che a Manetti, Vivarelli non sia mai piaciuto. Il gabbiano ha poi parlato dei suoi progetti futuri e della storia d’amore con Caterina, che ormai vive serenamente da diversi anni.