Giorgio Manetti attacca Gemma e lancia una stoccata a U&D: "Non mi piace più"

Sono lontani i tempi in cui assistevamo alle peripezie amorose di George e Gems. Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono stati una delle coppie più belle e discusse del trono over di “Uomini e Donne“. Oggi i due hanno intrapreso strade differenti e separate, e mentre Giorgio è felice fuori dalla trasmissione, Gemma è ancora dentro alla ricerca del vero amore, un amore che probabilmente non arriverà mai.

In questi anni tra i due ex, ci sono stati diversi scontri a distanza con attacchi e accuse reciproche. Manetti è convinto che la Galgani ormai sia a “Uomini e Donne” solo per visibilità, mentre la dama torinese lo ha esortato più volte a non parlare di lei. Giorgio è tornato a parlare della sua esperienza nel talk show dei sentimenti e della sua ex, Gemma.

Intervistato dal magazine “Ora”, il gabbiano ha ammesso che non sente la nostalgia degli studi Elios, nonostante sia grato al programma per tutto ciò che gli ha dato. Manetti è conscio del fatto che la sua popolarità la deve proprio a “Uomini e Donne”, ma a proposito del suo addio ha ammesso: “Quando la gente inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene“.

E così ha fatto. Manetti ha lasciato per sempre la trasmissione, senza farvi più ritorno. É stato menzionato tante volte, la De Filippi ha ammesso di averlo invitato ufficialmente, ma Giorgio è certo di non voler più mettere piede in studio. “Credo che non tornerò mai più in quegli studi, non ne ho bisogno“, ha ammesso il cavaliere. Il gabbiano ha poi sottolineato come sia cambiata oggi la trasmissione, ritenendo che non lo entusiasma più come un tempo.

“Sinceramente devo dire che non mi piace più“, ha chiosato. Non poteva mancare il capitolo Gemma, alla quale Giorgio ha riservato una pesante stoccata, rivoltando il coltello nella piaga: “Non voglio dare troppa importanza a Gemma, si parla di lei sui giornali di gossip fin troppo. Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata ma avevo altri argomenti. L’ho dimostrato uscito dal programma. Lei invece senza tv non ha alternative“.