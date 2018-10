Giorgio Alfieri, il tentatore di Temptation Island Vip ammette: "E’ stato divertente vedere Sossio incavolato"

Giorgio Alfieri, l’ex tentatore del dating show di Canale 5 condotto da Simona Ventura “Temptation Island Vip”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Uomini e Donne Magazine”, dove non poteva non parlare anche del rapporto con Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Il bel calciatore del Cervia è tra i volti più amati diel dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Un personaggio molto amato specialmente dal pubblico femminile, i cui cuori sono ritornati a battare per lui durante la prima edizione di Temptation Island Vip. Durante la sua partecipazione al celebre format del Biscione, infatti, l’ex calciatore aveva trovato l’amore con Martina Luciani.

Il rapporto tra Giorgio e Sossio

Prima di partecipare al reality show condotto da Simona Ventura, Giorgio Alfieri e Sossio Aruta avevano condiviso un’altra esperienza televisiva, cioè quella di “Campioni, il sogno”, occasione che ha fatto avvicinare molto i due che alla fine sono diventati molto amici. Ma qualcosa tra loro si è incrinato nel momento in cui Giorgio è entrato nel villaggio sardo di “Temptation Island Vip”, dove ha sin da subito instaurato un bel rapporto proprio con l’allora compagna di Sossio.

Ma quali sono oggi i rapporti tra Sossio e Giorgio? A svelarlo è lo stresso ex tronista: “siamo amici da tanti anni, abbiamo giocato insieme nel Cervia” – per poi aggiungere – “Lui era molto più grande di me, ma questo non ci ha impedito di condividere una bella esperienza” – anche se successivamente ammette parlando di Sossio – “mi dispiace abbia pensato male, con Ursula mi sono divertito, ma solo come buoni amici“.

Il racconto di Giorgio a “Uomini e Donne Magazine” poi si concentra sul rapporto con la bella Ursula: “Lei stava molto male e aveva bisogno di sorridere. E’ una bella persona e quindi ho cercato di aiutarla nel suo percorso” – quindi chiosando rivela – “Devo essere sincero, alla fine anche lei mi ha aiutato a superare alcune mie debolezze“.

Se da un lato anche per il tentatore Giorgio è stata una terapia la partecipazione a Temptation Island Vip, dall’altro è stato anche un divertimento perché: “Poi devo ammettere che vedere Sossio geloso e incavolato mi ha divertito“. L’ex tronista non poteva quindi concludere la sua intervista ricordando l’esperienza fatta a “Uomini e Donne”, dove ha trovato l’amore – anche se poi si sono lasciati – in Martina Luciani, che gli ha dato la gioia della sua vita, cioè la figlia Asia.