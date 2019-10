Giorgia Venturini e l’incidente hot con Wanda Nara

Wanda Nara riesce ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche in maniera indiretta; l’avvenente ragazza, moglie del famoso attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, è divenuta famosa per la sua storia con il calciatore e soprattutto per il suo fisico molto prosperoso. Lady Icardi infatti appare ad oggi una delle donne più commentate e riportate tra le pagine del gossip.

Molto attiva sui social network, soprattutto tramite la famosa piattaforma Instagram, dove la Nara posta molto spesso delle “IG stories” e degli scatti molto hot in grado di far girare la testa a tutti i suoi fan. Questa volta però durante una story è capitato, a sua insaputa, un incidente hot, che ha trovato come protagonista l’amica a collega Giorgia Venturini.

La Venturini infatti era nei camerini insieme a Wanda Nara, con l’intento di prepararsi per la trasmissione domenicale “Tiki Taka“, programma televisivo targato Mediaset, condotto dal famoso telecronista Pierluigi Pardo; la Nara infatti ha ripreso casualmente la Venturini a seno nudo, nell’intento di prepararsi.

Ovviamente la storia incriminata è stata subito rimossa da Instagram, ma già in tanti hanno avuto modo di visualizzare la storia della moglie di Icardi, dato che il suo profilo conta migliaia di iscritti (circa 120mila), tutti pronti a seguire con grande attenzione la quotidianità della donna. In molti infatti hanno ringraziato la Wanda per questo regalo inaspettato, soprattutto i fan delle Venturini, che non si sarebbero mai aspettati una simile scena hot.

La Venturini, che di anni ne ha 36 ed è originaria di Rimini, sta diventando sempre più famosa sui social network; la sua partecipazione in qualità di opinionista calcistica era stata annunciata già ad agosto, infatti disse che avrebbe affiancato Wanda Nara durante la trasmissione del programma calcistico, affermando in tono scherzoso e sarcastico: “Saremo la mora e la bionda“.