Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati in segreto dopo tre anni insieme. Ad annunciare la notizia a nozze avvenute è stata la stessa coppia tramite i social media. Entrambi hanno postato su rispettivi profili Instagram una bellissima foto in bianco e nero dal matrimonio scrivendo la stessa didascalia.

“Abbiamo detto SI. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita,” scrive la coppia riguardo al matrimonio, svoltosi tramite rito civile in comune nel rispetto delle normative per il Covid-19 davanti ad un numero estremamente ristretto di persone.

Nel futuro della coppia è previsto anche il matrimonio tradizionale in chiesa, promettono nei post, insieme a tutti gli amici ed i familiari, ma dato il momento difficile che il paese ed il mondo intero si trovano a vivere a causa della pandemia, hanno optato per una cerimonia civile con ospiti ristretti. “Lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico“, promettono i neo sposi.

La sposa ha indossato un semplice tailleur bianco a maniche lunghe con i capelli sciolti adornati da fiori bianchi, mentre lo sposo era con un classico completo nero con cravatta abbinata e camicia bianca. “Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora,” confessano.

Si tratta del primo matrimonio sia per Filippo che per Giorgia, entrambi classe 1982, che si frequentano da settembre del 2018. Lo scorso settembre è arrivata la nascita della figlia Mia, che si unisce alla sorella maggiore Sofia nata dalla relazione della showgirl con il calciatore Davide Bombardini.