Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Quando abbiamo capito di esserci innamorati"

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva e showgirl conosciuta per la sua partecipazione come velina, insieme ad Elena Barolo, al programma televisivo di Canale 5 “Striscia la notizia”, dall’edizione 2002/2003 all’edizione 2003/2004. In questo momento Giorgia è impegnata lavorativamente nella conduzione del programma televisivo dedicato alla squadra rossonera “Matchday”, in onda su Milan Tv.

Da marzo 2018 l’ex velina è fidanzata con il nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini, Filippo Magnini. Lo scorso Natale per la coppia è stato sicuramente indimenticabile, il bel nuotatore ha infatti chiesto alla sua Giorgia di diventare sua moglie. I due, attraverso una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, “Chi”, hanno parlato del futuro matrimonio e rivelato alcuni dettagli della loro storia d’amore.

Entrambi i giovani sono reduci da storie d’amore finite male, Giorgia ha avuto infatti una lunga relazione, durata dal 2012 al 2017, con il campione di bike trial Vittorio Brumotti, mentre Filippo è stato fidanzato con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La coppia si è trovata d’accordo nell’affermare come per entrambi il passato sia passato e hanno sottolineato come siano stati fortunati ad incontrarsi in un momento in cui entrambi erano sulla stessa lunghezza d’onda.

Giorgia ha rivelato il momento in cui ha compreso di essere innamorata del bel nuotatore, queste le sue parole: “Siamo partiti con il piede giusto ma la vera svolta, il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata, è stato quando ho visto Filippo con mia figlia, Sofia: (…) lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea”.

Filippo ha invece confessato che ciò che l’ha colpito maggiormente della bella ex velina è stato proprio il fatto di non averla mai incontrata, nonostante lei abbia i canoni estetici per lui perfetti. Il nuotatore ha poi commentato la relazione tra suo cugino, l’allenatore Matteo Giunta, e l’ex fidanzata Federica Pellegrini con le seguenti parole: “Cugino? Se penso a questa parola mi viene in mente solo mio cugino Federico che ha 19 anni, mi somiglia moltissimo e vorrei portarlo un giorno a conoscere il suo idolo, LeBron James”.