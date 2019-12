Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi

Fiori d’arancio e campane in festa per l’ex nuotatore Filippo Magnini e la bella conduttrice e modella sarda Giorgia Palmas. In un post pubblicato sul social network Instagram, i due innamorati, raccontano il loro sogno più grande: diventare marito e moglie; sebbene nessuno dei due ne avesse mai fatto mistero prima d’ora.

Filippo Magnini, considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, ha ribadito più volte la voglia di costruire una famiglia con la modella, ritenendola senza dubbi la donna della sua vita. La coppia, che persiste da più di un anno, starebbe già convivendo; con loro ci sarebbe anche la piccola Sofia, la bambina nata dalla relazione della Palmas con l’ex calciatore Davide Bombardini.

L’amore nato tra Filippo e Giorgia sarebbe arrivato in modo del tutto inaspettato, quando nessuno dei due sembrava volersi impegnare in una relazione importante: la conduttrice aveva appena chiuso la love story con Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia, mentre l’ex nuotatore era reduce dalla rottura del legame tormentato con la collega Federica Pellegrini. A chiudere quest’ultima relazione, secondo i rumors dell’epoca, sarebbe stato proprio l’uomo che, forse a differenza della compagna, voleva crearsi una famiglia.

Il sogno del matrimonio, ormai, sembra prossimo alla sua realizzazione: Magnini e la Palmas, sui rispettivi profili social, non mancano di pubblicare foto che li ritraggono felici e sorridenti, oltre che bellissimi. Sarebbe stato un ultimo post, però, a scatenare le speranze dei fan della coppia: l’ex nuotatore azzurro, pubblicando una foto che lo vede abbracciato ad una Giorgia vestita con un lungo abito bianco, ha scritto “I sogni son desideri di felicità“.

Una vera e propria dichiarazione di intenti, quindi, quella rilasciata da Re Magno che, già un po’ di tempo fa ospite a Storie Italiane, aveva dichiarato: “Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò“, affermando di voler portare all’altare l’ex velina mora di Striscia La Notizia. Anche la Palmas aveva già accennato alla voglia delle nozze, raccontando di sognarle in riva al mare e a piedi nudi, su una spiaggia della sua Sardegna. Per entrambi, questo, sarà il primo Sì che, assicurano, “Sarà molto speciale“.