Giorgia Lucini, il bimbo che aspetta sarà maschio o femmina? L’annuncio al compagno diverte ed emoziona

Giorgia Lucini si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Andrea Angelini e poi come tronista. La sua esperienza come corteggiatrice fece molto discutere: infatti la ragazza rivelò di non avere mai baciato un ragazzo e quando Andrea la baciò senza poi sceglierla, lei la prese molto male. Maria, quindi, pensò di farla sedere sul trono.

La sua scelta fu Manfredi, con il quale tempo dopo partecipò a Temptation Island. La Lucini si avvicinò molto al tentatore Nicolò Raniolo – il corteggiatore della tronista Sabrina Ghio che lo scelse e lui la rifiutò – per poi, dopo la chiusura con Manfredi, avere una storia con un altro tentatore, diventato famoso anche lui grazie a Uomini e Donne: Andrea Damante.

Insomma, intrecci e colpi di scena, fino ad arrivare all’annuncio più bello: Giorgia Lucini aspetta un bimbo da Federico Loschi e decide di annunciarlo attraverso un post su Instagram che ha fatto commuovere molto i fan della coppia: “Fin dal primo giorno che ti ho incontrato, ho sempre saputo che saresti stato il papà dei miei figli“.

Le dolci parole di Giorgia per il suo bimbo

In queste ore ha pensato di usare sempre l’affollato social network per fare un’altra rivelazione: il loro bimbo sarà maschio o femmina? L’arcano è stato svelato grazie a una trovata della Lucini che ha divertito e – nuovamente – commosso i suoi followers.

Nel filmato si vede un enorme scatolone chiuso e la Lucini che esorta il compagno ad aprirlo domandandogli: “Maschio o femmina?” e lui tirando il nastro: “Secondo me è femmina!“. E subito dopo si vede una nuvola di palloncini azzurri volare verso il soffitto, sarà un bellissimo maschietto!

La felicità dei due ragazzi è immensa, si scambiano un bacio e, a corredo del post, ecco le parole di Giorgia per il suo fagiolino in arrivo: “Dicono che le mamme se lo sentono… non so se sia proprio così.. ma so che ti ho sognato e ho sorriso, perché ti ho sempre voluto… per non parlare del tuo papà….quell’espressione là con quegli occhietti lucidi dalla gioia ed il sorriso a diecimila denti, di quando l’ha saputo non lo dimenticherò mai! Sei la meraviglia del mondo e non vediamo l’ora di vederti“.