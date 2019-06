Giordana Angi, le dure parole del padre: "Non mi piace quando fa la vittima"

Giordana Angi, tra i protagonisti assoluti della 18esima edizione del talent show di Canale 5 “Amici“, è al centro dell’attenzione del gossip a causa delle dichiarazioni rese dal padre, Rodolfo, nel corso di una recente intervista al settimanale DiPiù, dove ha finalmente detto la sua verità sulla sua famiglia, sui rapporti con la figlia e non solo.

Dopo mesi, Rodolfo Angi rompe il silenzio per dire la sua e mettere a tacere le malelingue del gossip e fare quindi chiarezza sulle tante notizie riguardanti il passato della sua famiglia. Il padre della cantante Giordana Angi, dunque, ci apre ad un nuovo scenario, una nuova visione delle cose fin troppo diverse da quelle finora raccontate.

Le parole del padre di Giordana

Rodolfo ha scelto il settimanale DiPiù per raccontare la sua verità, rigettando quindi con molta fermezza l’accusa di essere stato un padre assente, anzi si è sempre fatto in quattro per aiutare la sua ex moglie – in quanto hostess di volo era sempre soggetta a continui viaggi e spostamenti – ma anche per assicurare tutto l’amore e le attenzioni possibili alle sue figlie, Giordana ed Elisa.

Durante la permanenza ad “Amici”, Giordana ha parlato del padre in più di un’occasione, figura che compare spesso anche nelle sue canzoni. Probabilmente Giordana avrebbe voluto un rapporto diverso, basato su dei sentimenti veri, autentici e meno complicati. Dal canto suo Rodolfo dichiara: “Mia figlia Giordana, nelle sue canzoni, mi descrive come un padre assente. Credo che abbia le sue ragioni ma, allo stesso tempo, credo che esageri un po‘”.

Angi poi prosegue dicendo: “Sono stato tutto, ma non un padre assente. Non mi piace quando fa la vittima, diciamo quando fa l’orfanella. Mi dà fastidio. La realtà è stata diversa“. Qualche settimana fa la mamma di Giordana ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato i disturbi alimentari di cui ha sofferto la figlia a causa della separazione dei genitori.

Il padre di Giordana dunque rivela che: “Una sera tornai a casa e scoprii che mia moglie era partita con Giordana. Non mi aveva detto nulla, era partita e basta. Diciamo che avevamo litigato. Il giorno dopo partii per andare a cercarle“. Insomma, sembra che le due versioni dei genitori di Giordana continuino a non combaciare, nel frattempo però Giordana sta collezionando successi e chissà se presto non la vedremo duettare con Alberto Urso, vincitore di “Amici 18”.