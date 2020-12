Ginevra Lamborghini al GF Vip, i rumors sulla lite con Elettra: "Il motivo è gravissimo"

Ormai è certo: Ginevra Lamborghini, sorella della molto più famosa Elettra Miura Lamborghini, sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nonostante in trasmissione non si sia ancora parlato di lei, la sua entrata è ormai certa e imminente (è probabile che entri la settimana prima Capodanno). Ma c’è un altro retroscena che riguarda l’ingresso della 26enne nella Casa più spiata d’Italia.

A quanto pare Ginevra avrebbe fatto tutto di nascosto, senza dire niente ai familiari; finché la notizia non è stata di dominio pubblico, nessuno dei Lamborghini, neanche le sorelle della ragazza, sapevano cosa c’era in ballo. La stessa Elettra pare sia ancora convinta che si trattai di uno scherzo, una fake news. Che le due sorelle non vadano d’accordo è ormai una certezza dimostrata in numerose circostante e testimoniata anche delle loro parole.

La faida delle sorelle Lamborghini: frecciatine e gelo tra Elettra e Ginevra (che entrerà nel GF Vip 5)

In primis quelle di Elettra, che a proposito dell’assenza di Ginevra alle sue nozze (cui non era stata invitata), ha dichiarato: “Come mai? All’evento c’erano solo le persone del cuore, quelle che volevamo davvero. Comunque è stato bellissimo, con la gente che volevamo noi”. Parole decisamente velenose, quelle della popstar, che rivelano un forte astio nei confronti della piccolina di famiglia.

Anche Ginevra è stata interrogata in merito al mancato invito alle nozze della sorella maggiore con il rapper Afrojack, ma la sua risposta è stata decisamente più diplomatica. Ha affermato infatti che in tutte le famiglie si bisticcia: è una cosa del tutto normale, ha spiegato, e anche da piccole lei e Elettra litigavano. Lasciando intendere di non provare alcun rancore nei suoi riguardi, ha fatto sapere di volerle bene e di augurarle il meglio per la vita e la carriera.

“Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto” ha concluso in un’intervista di qualche tempo fa. Eppure la versione di Ginevra non sarebbe molto credibile. Stando infatti a quanto riportato dal settimanale “Chi” in edicola questa settimana, quelli con Elettra non sarebbero semplici bisticci tra sorelle. Al contrario, dietro ci sarebbe un motivo gravissimo: così grave da non poter essere reso pubblico. Di cosa si tratterà?