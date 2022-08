Gina Lollobrigida, l’annuncio improvviso in diretta Tv: nessuno se lo aspettava a 95 anni

Ascolta questo articolo

Gina Lollobrigida può essere annoverata a pieno titolo tra le leggende assolute del cinema italiano. Una delle poche attrici italiane a diventare una star di Hollywood, a cavallo tra gli anni 50 e 60 era riconosciuta in tutto il mondo come un sex symbol internazionale. Tra i riconoscimenti più importanti che l’attrice può vantare, si contano ben sette David di Donatello, due Nastri d’argento e un Henrietta Award per il film ‘Torna a settembre’.

Dopo una vita vissuta sempre sulla cresta dell’onda, la Lollo, come è soprannominata, si è detta pronta ad una nuova avventura. La notizia ha davvero del clamoroso, ormai alla soglia dei 96 anni la celebre attrice ha spiazzato tutti con un annuncio inatteso: ecco l’incredibile rivelazione.

L’annuncio improvviso

Ancora oggi, Gina Lollobrigida non smette di stupire e lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan, i quali tutto potevano aspettarsi meno che un annuncio del genere. L’attrice classe 1927 ha appena dichiarato di essersi candidata alle prossime elezioni politiche di settembre. Sebbene sia riconosciuta da tutti come una donna molto determinata e attiva nel sociale, la notizia della sua candidatura è giunta davvero come fulmine a ciel sereno.

In un’intervista al Corriere della Sera, la Lollo si è detta stufa di questa situazione così gravosa per l’Italia, ed è determinata a dare il suo contributo per cambiare le cose: “Finché c’è l’energia la uso per le cose importanti, soprattutto per il mio Paese. Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo”.

La celebre attrice si candiderà per il Senato nella lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare, coalizione sovranista ed anti atlantista, nota per le posizioni scettiche circa la gestione sanitaria degli ultimi anni. La Lollobrigida comparirà all’uninominale Lazio 6, che fa riferimento a Latina e Frosinone e sarà anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.