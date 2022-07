Gina Lollobrigida, la tragica notizia è appena arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono l’attrice Gina Lollobrigida, una icona del cinema italiano e mondiale che ha fatto la storia di questo settore. Si tratta di una personalità poliedrica che ha fatto parlare sempre di sè. La Lollobrigida ha avuto una grandissima carriera e tutti ricorderanno le sue performance da attrice in capolavori assoluti del cinema, essendo anche icona sex symbol negli anni 1950-1960. Gina Lollobrigida, all’anagrafe riaulta con il nome di Luigia Lollobrigida.

Nel corso della sua carriera la “Lollo”, così come viene soprannominata dai fan, ha mietuto importanti successi vincendo diverse volte il Golden Globe, tra cui l’ultimo nel 1985. Gina Lollobrigida era solita doppiare sé stessa nei film girati all’estero e lo ha fatto sia in italiano sia in francese. Insomma, un’artista poliedrica amata da tutti gli italiani, che però ultimamente non starebbe passando un bellissimo momento. Vediamo cosa le sta accadendo.

Indagini della Procura di Roma

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, ci sarebbero in corso delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Andrea Piazzolla, factotum della stessa Lollobrigida. Da quanto emerge dalle indagini degli investigatori pare che Gina abbia perso la sua Jaguar per mano dello stesso Piazzolla. Lo stesso Piazzolla risulta già indagato per circonvenzione di incapace ai danni della stessa attrice, e potrebbe andare a processo per la terza volta..

La pm Laura Candemi, che segue l’inchiesta, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del Piazzolla, il quale avrebbe approfittato della “vulnerabilità, suggestionabilità e conseguente ‘indebolimento della corretta percezione della realtà’ della vittima” in modo sottrarre così alla Lollobrigida la Jaguar.

Dall’inchiesta sarebbe emerso inoltre il ruolo che il Piazzolla avrebbe avuto nel luglio del 2018, quando avrebbe trasferito del denaro proveniente dalle vendite di gioielli, appartamenti e arredi di proprietà della Lollobirigida su altri conti corrente. “Posseggo molte icone sacre e a queste sono molto affezionata. Mai me ne sarei disfatta, perché ritengo mi proteggano” – così aveva detto Gina all’autorità giudiziaria confermando in un certo senso i sospetti nutriti dall’autorità giudiziaria nei confronti dell’indagato. Pare che sempre Piazzola abbia venduto tre appartamenti dell’attrice, per la cifra totale di 2 milioni e 100mila euro.