Gina Lollobrigida, la brutta notizia è appena arrivata

In Italia in questo periodo stanno accadendo tanti episodi che stanno provocando ansia tra la popolazione, ma anche nel mondo stiamo assistendo a degli episodi che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ad esempio pensiamo a quello che sta succedendo in queste ore, dopo la morte della Regina Elisabetta II, Sovrana del Regno Unito del Commonwealth. La morte della Sovrana ha causato un’ondata enorme di emozione in tutto il globo e tra i sudditi.

Come si sa quando accade qualcosa ad una personalità famosa i fan vanno subito in ansia e cercano di capire che cosa sia successo ai loro beniamini. In queste ore purtroppo è arrivata una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, una notizia che riguarda una delle personalità più note di tutto il nostro Paese. Stiamo parlando di Gina Lollobrigida, vediamo che cosa le è successo.

Gina Lollobrigida, la notizia shock

Tutti conoscono in Italia l’attrice Gina Lollobrigida, uno dei volti che hanno fatto la storia del cinema nostrano. Famosa in tutto il mondo, Gina ha da sempre colpito per la sua classe ed eleganza, icona per il pubblico nei decenni passati. Ancora oggi il suo fascino non smette di stupire e viene seguita da tantissimi fan, noostante la sua veneranda età.

Ultimamente Gina era stata in prima linea per elezioni politiche 2022 che si terranno il prossimo 25 settembre dopo la caduta del Governo presieudto da Mario Draghi. La Lollobrigida aveva annunciato di volersi candidare con Italia Sovrana e Popolare, questo su consiglio del suo avvocato Antonio Ingroia.

Purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia: Gina Lollobrigida al momento si trova ricoverata in ospedale a causa di una caduta che le ha provocato una frattura scomposta al femore. Seppure le condizioni dell’attrice 95enne non siano del tutto preoccupanti, i medici hanno affermato che vogliono tenerla sotto controllo.