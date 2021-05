Gilles Rocca attacca Tommaso Zorzi: "Poco professionale"

Gilles Rocca è stato uno dei protagonisti dell’edizione in corso de “L’isola dei famosi“. L’attore ha lasciato il segno in Honduras, facendo si che in Italia si parlasse di lui. Spesso è stato attaccato, criticato, soprattutto per i suoi modi di fare ritenuti a tratti arroganti e soprattutto aggressivi. Ha fatto molto discutere anche quando non volle baciare Francesca Lodo, lasciando la ragazza in lacrime dalla fame.

Insomma, Rocca è finito sulla bocca di molti e adesso che è tornato a casa, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. In particolar modo tra l’attore e Tommaso Zorzi, opinionista del reality, non sono mancate alcune discussioni. Intervistato dal magazine “Novella 2000“, Gilles ha lanciato una frecciata proprio al vincitore del “Grande Fratello Vip”.

“Tornato in Italia tra l’altro ho visto che Tommaso mi aveva deriso più volte. Questo non lo avevo visto quando ero nel programma. Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Altrimenti rischia di essere davvero poco professionale“, queste le parole dell’ex naufrago su Zorzi.

Dunque secondo Gilles, Tommaso è stato poco professionale in quanto non è stato imparziale ma ha lasciato prevalere i suoi gusti personali. L’attore ha poi parlato della prova ricompensa che prevedeva un bacio, bacio che lui si è rifiutato di dare alla Lodo. Nonostante Francesca fosse in lacrime perché costretta a rinunciare a un piatto di pasta, Gilles non tornò sui suoi passi.

Fu molto criticato per il suo comportamento e adesso, spiega il perché di quel gesto: “Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo ‘oh quanta passione’. L’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla ‘grande abbuffata‘”.

Rocca ha etichettato il momento di quella prova ricompensa come una grande abbuffata. Sicuramente le sue sono state parole forti e decise, completamente diverse rispetto all’atteggiamento pacato avuto in studio, quando è stato ospite di Ilary Blasi. Chissà se Zorzi avrà intenzione di replicare alle sue parole.