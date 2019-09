Gigi Proietti, la sua compagna di una vita e i loro 57 anni d’amore

Uno degli attori più in gamba nel panorama Italiano, Gigi Proietti, ad oggi di anni ne possiede 78, è divenuto nel tempo un vero faro di riferimento nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Centinaia di lungometraggi da attore protagonista, serie tv di successo, spettacoli teatrali sempre “sold out”, show televisivi, insomma quella di Gigi è stata una carriera costellata di successi e soddisfazioni.

Tra i suoi film più famosi di certo si ricordano “Febbre da cavallo“, oppure la famosa serie tv targata Rai, che all’epoca ebbe un successo senza precedenti “Il maresciallo Rocca“. Di Gigi si conosce molto, grazie anche alle sue innumerevoli interviste che l’attore concede sempre con gioia; ciò che si conosce meno in realtà appare essere la sua compagna di una vita, Sagitta Alter.

Sagitta Alter ad oggi appare essere la compagna dell’attore Gigi Proietti, i due infatti in questi 57 anni di unione, non hanno mai pensato di voler fare il passo del matrimonio, sugellando la loro unione secondo il rito tradizionale. I due si conobbero nel lontano 1962, quando Gigi aveva solo 22 anni, all’epoca stava iniziando la sua carriera da attore, e tutto era ancora un incognita sul futuro; la Alter invece allo stesso tempo era una guida turistica, e pare che i due si conobbero proprio a Roma.

La coppia ha saputo resistere anche al successo, alla ricchezza e alla fama dell’attore; si sono sempre amati e rispettati, tanto che hanno anche avuto due figlie, Carlotta, ad oggi 38 anni, e Susanna, ad 40 enne. La famiglia sembra molto felice, e per il momento ne Gigi e ne Sagitta hanno alcuna intenzione di sugellare il loro rapporto con un matrimonio, ed arrivati a questo punto, forse è anche più che giusto. A spiegare il motivo di questa decisione è l’attore stesso, che durante una vecchia intervista dichiarava apertamente: “La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo“.

La domanda sorge spontanea: qual’è stato il segreto di questa unione in tutti questi anni? E a questa domanda risponde la figlia Carlotta ad un intervista a “Fanpage.it “affermando: “I continui battibecchi, li fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno“.