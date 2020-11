Gigi Proietti, la figlia Carlotta ringrazia commossa: "Questo lutto è di tutti. Il vostro affetto lo dimostra"

La morte di Gigi Proietti ha scosso l’intero mondo dello spettacolo e un pubblico affezionato che ieri 2 novembre avrebbero voluto festeggiare l’ottantesimo compleanno del grande Maestro, invece con tanta malinconia e tristezza, sono stati costretti a salutarlo per sempre. Moltissime le dimostrazioni di affetto giunte alla famiglia, tanto che la figlia Carlotta ha voluto scrivere un post per dimostrare quanto siano state importanti.

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente” così inizia il post pubblicato qualche ora fa da Carlotta Proietti, annientata dal dolore per una perdita così grande e improvvisa.

Carlotta Proietti ringrazia il pubblico per l’affetto dimostrato

Carlotta, nata dal legame di Gigi Proietti con Sagitta Alter, ha lavorato insieme al padre in diversi progetti televisivi, uno dei quali il programma per la televisione “Cavalli di battaglia“. Forte il loro legame anche nella vita privata, Carlotta ora sceglie di condividere il suo dolore con un pubblico che ha dimostrato tutto lo sconforto possibile dopo aver appreso la tragica notizia.

Si rivolge quindi direttamente a tutti coloro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza per cercare di confortare lei e la sua famiglia in questo terribile momento in cui ogni parola, anche se da lontano, può essere di grande aiuto: “Le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”. Un messaggio che sembra voler dare voce allo stesso Gigi Proietti che, senza alcun dubbio, lo avrebbe scritto volentieri per il suo affezionato pubblico.

Anche Roma ha reso omaggio al suo grande artista proiettando una sua fotografia sul Colosseo e sulla facciata del Campidoglio con le semplici parole “Ci mancherai“, mentre i suoi abitanti lo hanno ricordato con un forte e lungo applauso dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni. Ancora non è stato reso noto dove si terranno i funerali, ma con molta probabilità saranno celebrati nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo e sembra sempre più certa l’ipotesi dell’assenza di pubblico durante le esequie a causa dell’emergenza Covid.