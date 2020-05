Gigi Hadid e Zayn Malik diventeranno presto genitori

Dopo le diverse voci sulla presunta gravidanza di Gigi Hadid, è arrivata direttamente dall’interessata la conferma ufficiale: la famosa top model e il cantante Zayn Malik, ex membro dei One Direction, diventeranno presto genitori. Attraverso una diretta Instagram, Gigi ha annunciato la lieta notizia chiacchierando con il presentatore Jimmy Fallon che ha piacevolmente trattenuto la super modella con un’intervista molto particolare.

L’inaspettata gravidanza ha portato una grande ondata di speranza nella vita dell’amata coppia che, dopo un periodo molto burrascoso, sembra aver trovato il giusto equilibrio per poter tornare a sorridere insieme. I familiari e gli amici di Gigi e Zayn hanno custodito, per molto tempo, il loro prezioso segreto per poter permettere alla giovane coppia di scegliere il momento opportuno per annunciare pubblicamente il frutto del loro amore.

Nonostante l’attenta indiscrezione, i giornali hanno svelato anticipatamente la notizia togliendo ai due giovani innamorati la possibilità di comunicarla per primi scegliendo i modi e i tempi: “Ovviamente avremmo desiderato annunciarlo a nostro modo ma siamo molto entusiasti, felici e grati per gli auguri e il supporto che ci sono arrivati”.

L’arrivo dell’atteso bebè è previsto per il mese di settembre e, secondo le prime indiscrezioni dettate da alcune fonti vicini alla coppia, il fiocco di nascita sarà rosa in quanto si tratterebbe di una bella femminuccia. Naturalmente, il tenero annuncio ha reso felici i numerosi fan della coppia che hanno immediatamente invaso, di auguri e messaggi di affetto, i profili social dei loro cari beniamini.

Yolanda Hadid, madre di Gigi, ha raccontato nel programma televisivo RTL Boulevard la forte emozione che ha provato appena ha saputo della gravidanza dell’amata figlia: “Siamo destabilizzati dal fatto che il nostro piccolo segreto sia stato rivelato ai giornali. Io sono molto contenta di diventare nonna, specialmente dopo aver perso mia mamma recentemente. Questo però è il bello della vita: un’anima ci lascia e una nuova arriva”.