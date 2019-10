Gigi Hadid di nuovo single: sarebbe già finita con Tyler Cameron

Gigi Hadid é una modella statunitense, figlia dell’ex modella olandese Yolanda Hadid, nata van den Herik e del magnate immobiliare Mohammed Hadid. Ha due fratelli minori Bella ed Anwar, entrambi modelli.

Dopo la fine della sua relazione con l’ex One Direction Zayn Malik, conosciuto sul set del videoclip di “Pillowtalk”singolo d’esordio della carriera da solista del cantante, sembrava aver ritrovato il sorriso accanto alla star del reality americano “The Bachelorette”.

I due avevano iniziato a frequentarsi in estate, e anche se non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione, sono stati spesso fotografati insieme e sembravano una coppia consolidata tanto che la modella aveva presentato Tyler Cameron ai suoi amici più stretti, tra cui la cantante Taylor Swift e la tennista Serena Williams, inoltre egli era apparso accanto alla modella in un momento molto intimo come il funerale della nonna, a cui la Hadid era molto legata ed a cui ha dedicato un dolcissimo post sul suo profilo instagram scrivendo “Ha combattuto il cancro sei volte nella sua vita con coraggio, forza e grazia, pur restando sempre la migliore madre e nonna” e “Porteremo sempre con noi i suoi insegnamenti”, allegando delle meravigliose foto recenti e non che ritraevano lei e la sua “OMA“, l’amata nonna.

Le prime voci di una possibile rottura tra i due si sono diffuse a seguito di un’intervista del modello in cui parlando della Hadid ha dichiatato: “Lei è mia amica…Siamo usciti un paio di volte. Sta facendo le sue cose adesso a Parigi…” riferendosi agli impegni della modella alla settimana della moda parigina, dove si è resa protagonista di un improvvisato siparietto con una Youtuber alla sfilata di Chanel.

Molti sostengo che tra i due sia finita a causa della distanza e dai differenti impegni, ma che non sia impossibile in un futuro rivederli insieme.