Gigi D’Alessio, vietato nominare Anna Tatangelo durante il suo concerto

Il sospetto che tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non corresse buon sangue aleggiava da tempo nell’aria e la sua totale assenza durante il concerto per festeggiare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano, avevano fatto pensare che i loro rapporti erano ridotti ai minimi termini.

Se questo ancora non bastasse, arriva un’ulteriore conferma. Sulle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, è stata pubblicata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma la prova regina che tra Gigi e Anna la tensione è alle stelle e la loro separazione è tutt’altro che serena.

Vietato nominare Anna Tatangelo

In poche parole il cantante partenopeo avrebbe chiesto di non menzionare l’ex moglie durante il suo show: “Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto” questo si legge sulle pagine del magazine.

La stessa Tatangelo non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito al mega concerto dell’ex marito, né tanto meno gli ha fatto recapitare alcun messaggio per complimentarsi del traguardo raggiunto. Come lei stessa ha dichiarato in più riprese, sembra proprio che non abbia ancora metabolizzato il modo con cui ha appreso la quinta paternità del marito e da lì la situazione è andata a peggiorare, fino ad arrivare alla separazione. Tutto questo accadeva nel 2020, quando l’intenzione dei due di separarsi fu ufficializzata.

Sempre su “Chi” lo scorso maggio è stata data la notizia di un ritorno di fiamma tra Anna Tatangelo e Livio Cori. La coppia non ha mai parlato né di una crisi, né di un riavvicinamento: “Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata”, ha così spiegato il settimanale facendo intendere una certa gelosia della cantante nei confronti di Cori.