Gigi D’Alessio parla della compagna Denise e lancia una frecciatina ad Anna Tatangelo

A 54 anni suonati, Gigi D’Alessio sta per diventare papà del suo quinto figlio, che nascerà a gennaio. Si tratta del frutto dell’amore nato nell’estate del 2020 in quel di Capri con la 28enne Denise Esposito, sua grande fan che ha conosciuto al termine di un concerto. Anche lei originaria di Napoli, Denise è completamente estranea al mondo dello spettacolo.

La ragazza, che ha ben ventisei anni meno del compagno, studia infatti giurisprudenza e sogna di diventare avvocato. Per Gigi D’Alessio si tratta di un periodo molto fortunato: non solo ha ritrovato l’amore dopo la fine burrascosa della storia con Anna Tatangelo, ma i suoi problemi con la giustizia sono ormai un lontano ricordo (è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale) e per di più è pronto a tornare in televisione nei panni di Coach di The Voice Senior.

Le parole di Gigi D’Alessio sulla compagna Denise e la frecciatina alla Tatangelo

Intercettato in aeroporto dai giornalisti del settimanale Novella 2000 in edicola questa settimana, Gigi D’Alessio ha parlato per la prima volta dell’amore che lo lega alla giovane Denise, che a gennaio lo renderà nuovamente padre. Il cantante ha dichiarato che si tratta di una ragazza dolcissima e riservata, con cui vive a Roma ed è molto felice.

Nonostante questa felicità, D’Alessio non resiste dal lanciare una frecciatina alla ex Anna Tatangelo, la quale di recente aveva dichiarato da Silvia Toffanin che sia lei che il figlio Andrea, di 11 anni, avevano appreso dalla televisione che il cantante aspettava un altro figlio. “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire” ha detto Gigi, tagliente.

E ancora: “È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi”. Anche se non fa il nome della Tatangelo, il riferimento alla cantante è fin troppo chiaro.