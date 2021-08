Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: sua figlia Ilaria svela la verità

Nelle ultime settimane, Gigi D’Alessio è al centro della cronaca rosa. Il cantante partenopeo diventerà papà per la quinta volta, a 54 anni. La sua compagna, Denise Esposito e di 26 anni più giovane, è in dolce attesa. La notizia ha subito fatto il giro nell’ambiente dello showbiz, sui rotocalchi e nel web. Il nascituro arriverà dopo Claudio, Ilaria e Luca, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato e Andrea, avuto da Anna Tatangelo.

D’Alessio è anche già nonno di Noemi e Sofia, figlie di Claudio. Al momento i diretti interessati non sono mai intervenuti, ma le rotondità di Denise non lasciano spazio a dubbi. Alcuni amici della coppia dicono che si tratta di un maschietto e si chiamerà Francesco. Anche se i protagonisti tacciono, chi è uscita allo scoperto è Ilaria, figlia del cantante.

Intervistata dal magazine Di Più, la giovane ha confermato la notizia dicendosi felice per l’arrivo di un nuovo fratello. “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata“, ha dichiarato Ilaria. La figlia di D’Alessio ha così ufficializzato la nuova paternità di suo padre, fornendo qualche dettaglio in più.

Ilaria ha ammesso di aver appreso la notizia una sera a cena, insieme ai fratelli Claudio e Luca. Tutti sono molto felici della gravidanza di Denise, anche se a quanto pare non conoscono ancora bene la giovane. Difatti a tal proposito, Ilaria ha dichiarato: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre“.

La figlia del cantante ha inoltre ammesso di non essere a conoscenza dell’imminente trasferimento del padre. Denise è napoletana, esattamente come Gigi. Voci sempre più insistenti, vedrebbero il cantante abbandonare Roma, città nella quale ha vissuto per anni e anni, per tornare a casa. Sembrerebbe che D’Alessio abbia preso in affitto una lussuosa villa a Posillipo e che abbia già regalato un diamante a Denise.