Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta, all’età di 54 anni. Questo non è più un mistero, ma un dato di fatto. Il cantante partenopeo non ha mia ufficializzato la sua nuova paternità, ma gli indizi portano tutti in una sola direzione. Come se non bastasse, sua figlia Ilaria ha parlato apertamente di questa storia. La futura mamma è Denise Esposito, una giovane donna, anch’essa napoletana e di 26 anni più giovane di D’Alessio.

Denise è adesso uscita allo scoperto e, volontariamente, ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto nel quale mette in bella mostra il pancino. La giovane si accarezza il ventre e le sue rotondità, non lasciano spazio all’immaginazione. Gigi ha già avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, dalla sua ex moglie, Carmela Barbato e Andrea dalla collega Anna Tatangelo. È nonno di due nipotine, Noemi e Sofia, figlie di Claudio.

A creare qualche problema a questo idillio, sarebbe proprio la Tatangelo. Già il magazine Chi aveva spiegato che la cantante non aveva affatto preso bene la notizia di una nuova paternità, da parte del suo ex. Due i motivi che avrebbero portato Anna al risentimento: il primo è che non si aspettava che Gigi rimettesse su famiglia così presto, dopo la fine della loro lunga storia. Il secondo invece è che ha appreso la notizia direttamente dai giornali.

Adesso, Dagospia, ha aggiunto qualche tassello in più. Sembrerebbe che lady Tata sia ancora furiosa con il suo ex. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che D’Alessio abbia deciso di lasciare la sua villa a Roma e tornare a Napoli per stare così vicino a Denise. Il timore della Tatangelo è che questa volontà possa allontanare il cantante da Andrea, figlio suo e di Anna.

“Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei“, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino. Insomma, la situazione è ingarbugliata e chissà che D’Alessio e la Tatangelo non decidano di incontrarsi e parlarne di persona o magari che non l’abbiano già fatto.